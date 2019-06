Dieb stach bei Donauinselfest auf Verfolger ein .

Ein Handtaschendieb hat in der Nacht auf Samstag beim Wiener Donauinselfest einen Verfolger durch einen Messerstich lebensgefährlich verletzt. Der 26-Jährige wurde notoperiert und schwebte am Samstag noch in Lebensgefahr. Im Zuge einer Sofortfahndung schnappte die Bereitschaftseinheit den 22-jährigen Täter, wie Polizeisprecher Harald Sörös mitteilte.