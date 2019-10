Einbrecherinnen von Polizei und Nachbarn beobachtet .

Zwei junge Einbrecherinnen haben sich Dienstagnachmittag in Wien-Döbling so auffällig verhalten, dass sie rasch dingfest gemacht werden konnten. Die 18- und die 19-Jährige wurden zunächst von Beamten der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) beobachtet und dann von einem Anrainer beim Einbruch erwischt, berichtete die Polizei am Mittwoch.