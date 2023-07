Wien-Donaustadt Bub nach Unfall in Badeteich in Lebensgefahr

E in Siebenjähriger schwebt nach einem Badeunfall vom Mittwochabend in Wien-Donaustadt in Lebensgefahr. Der Bub war gegen 19.15 Uhr in einem Schwimmteich im Bezirksteil Hirschstetten plötzlich untergegangen. Passanten beobachteten den Vorfall und verständigten die Rettung. Einem Badegast gelang es, das Kind nach mehreren Minuten leblos aus dem Wasser zu bergen. Polizisten begannen mit Wiederbelebungsmaßnahmen, Teams der Berufsrettung gelang es dann, den Bub zu reanimieren.

Nach der Kreislaufrückkehr wurde der Siebenjährige mit dem Wiener Rettungshubschrauber "Christophorus 9" in ein Spital geflogen. Dort befand sich der Bub aus Wien weiterhin in Lebensgefahr, teilte die Berufsrettung am Donnerstag in einer Aussendung mit. Das Kind dürfte kurz vor dem Unglück mit anderen Kindern im Wasser gespielt haben. Neben der Berufsrettung und der Wiener Polizei stand auch die Freiwillige Feuerwehr Breitenlee im Einsatz. Um Badeunfälle von Kindern zu vermeiden, empfahl die Berufsrettung in der Aussendung, stets in der Nähe der Kinder bleiben - bei Kleinkindern als Richtwert "nur eine Armlänge entfernt" sobald sie sich im oder um Wasser befinden. Selbst kurze Ablenkungen z.B. durch Grillen/Kochen oder das Handy können gefährlich werden. Pools und Gewässer sollten für Kinder unzugänglich gemacht werden - das betreffe auch kleinere Planschbecken, selbst sehr seichtes Wasser könne zur Gefahr werden. Schwimmkurse seien auch bei Kleinkindern bereits sinnvoll und Rettungsschwimmer sowie Erste-Hilfe-Kurse mit Reanimationsschulung für Eltern lohnend.