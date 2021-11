Getötete 13-Jährige: DNA-Gutachten belastet drei Verdächtige

Im Fall einer am 26. Juni in Wien-Donaustadt getöteten 13-Jährigen liegt nun das DNA-Gutachten vor, und es belastet drei der vier Verdächtigen. Einen diesbezüglichen Bericht der Gratiszeitung "Heute" bestätigten die Rechtsvertreter der Angehörigen des Mädchens, Florian Höllwarth und Johannes Öhlböck, am Dienstag der APA. Demnach fanden sich DNA-Spuren des 16-, des 18- und des 22-jährigen Beschuldigten auf dem Körper der Getöteten.