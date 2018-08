Einbrecher attackierte Mann mit Flex: Drei Jahre Haft .

Ein Profi-Einbrecher, der am 5. Juni 2018 in einem Keller in Wien-Floridsdorf auf frischer Tat erwischt wurde, ist am Freitag vom Landesgericht für Strafsachen rechtskräftig zu drei Jahren unbedingter Haft verurteilt worden. Der Kriminelle war mit einer eingeschalteten Flex auf einen 60-jährigen Wiener losgegangen, der ihn beim Aufschneiden eines Vorhängeschlosses erwischt hatte.