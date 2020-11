Neben dem Ybbser SP-Bürgermeister und Nationalratsabgeordneten Alois Schroll befindet sich derzeit mit dem Petzenkirchner SP-Europaparlamentarier Günther Sidl ein weiterer Spitzenpolitiker aus dem Bezirk Melk mitten in der Wiener Innenstadt, wo es in den Abendstunden laut Innenministerium zu einem Terroranschlag im Bereich Schwedenplatz kam.

Sidl war nach einem Interviewtermin zu einem Geschäftsessen im Bereich Stephansplatz unterwegs. Kurze Zeit später wurden im Lokal die Türen verschlossen, die rund 50 Gäste wurden angehalten, das Restaurant nicht zu verlassen. Aus Sicherheitsgründen wurden die Gäste danach in den Keller geschickt. "Ich habe immer geglaubt, so etwas passiert in Brüssel. Ich hätte nie erwartet, dass so etwas mitten in Wien passiert", erklärt Sidl. Aktuell befindet sich der Petzenkirchner weiterhin im Keller des besagten Lokals: "Ich vertraue auf die Einsatzkräfte, die Polizei leistet gute Arbeit."