Die Manifestanten saßen u.a. auf dem Asphalt, sangen "Power to the People" und sorgten damit für Verkehrsbehinderungen. Ein Großaufgebot der Polizei ist an Ort und Stelle.

Diese Aktion im Kreuzungsbereich der Oberen Weißgerberstraße dürfte zum Auftakt bundesweiter Aktionen für "radikalen Klimaschutz" zählen, wie im Vorfeld angekündigt worden war. An Passanten wurden heute Flyer mit den Forderungen der Aktivisten verteilt, auf denen etwa "Alle wollen überleben. Schluss mit der globalen Verantwortungslosigkeit" gefordert wurde.