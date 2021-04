Fabrikbrand in Wien-Liesing gelöscht .

Nach fast vier Stunden Großeinsatz in Wien-Liesing konnte die Wiener Feuerwehr Freitagabend "Brand aus" melden. Mehr als 100 Einsatzkräfte waren seit 17.15 Uhr am Werk, um einen Großbrand am Dach einer Firma (Fleischerei Radatz) in der Erlaaer Straße 187 unter Kontrolle zu bringen.