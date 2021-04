Fabrikbrand in Wien-Liesing unter Kontrolle .

Nach etwa drei Stunden ist es der Wiener Feuerwehr am Donnerstagabend gelungen, einen Großbrand in Wien-Liesing unter Kontrolle zu bringen, berichtete deren Sprecher Jürgen Figerl gegen 20.20 Uhr der APA. Das Dach einer Firma (Fleischerei Radatz) in der Erlaaer Straße 187 war in Flammen gestanden. Das Feuer musste umfangreich bekämpft werden, um eine Ausbreitung auf Nachbarobjekte sowie andere Gebäudeteile zu verhindern. Verletzte waren nicht zu beklagen.