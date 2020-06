Familienvater wegen Mordes an Ehefrau vor Gericht .

Weil er seine Frau vorsätzlich getötet haben soll, muss sich ein Familienvater am Freitag vor einem Wiener Schwurgericht verantworten. Die Anklage legt dem 32-Jährigen zur Last, der gleichaltrigen Frau - die er 2008 im Kosovo geheiratet hatte - am 20. September 2019 in Wien-Wieden eine Holzlatte so lange gegen den Hals gedrückt zu haben, bis sie erstickte.