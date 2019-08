Unfall mit Polizeiauto, Frau kam ums Leben .

Bei einem Unfall in Wien-Favoriten, an dem ein Polizeiwagen beteiligt war, ist am Donnerstagnachmittag eine 35-jährige Fußgängerin ums Leben gekommen. Laut Polizeisprecherin Irina Steirer ereignete sich das Unglück um 16.10 Uhr. Bei einem Zusammenstoß mit einem anderen Wagen wurde die Passantin niedergestoßen. Für sie kam jede Hilfe zu spät.