Feiern und Demos kurz und friedlich

Es gab laut Polizei eine Versammlung beim Stadtpark und eine in der Innenstadt. Eine Einsatzbilanz lag in der Nacht noch nicht vor, aber die Demonstrationen hätten sich weitgehend aufgelöst und es sei insgesamt ein vergleichsweise ruhiger Silvesterabend gewesen, hieß es gegen 2.30 Uhr in der Nacht.

In der Innenstadt waren rund 70 Demonstranten unterwegs. Auf Twitter verbreitete Videoaufnahmen zeigten, wie sie mit Musik und Österreich-Fahnen begleitet von der Polizei durch die Innenstadt zogen.