Fenstersturz: Baby kletterte unbemerkt auf Fensterbrett .

Der zehn Monate alte Bub, der am Donnerstag aus einem Fenster im vierten Stock einer Wohnung in der Hagengasse in Wien-Fünfhaus gestürzt und gestorben ist, dürfte nach ersten Ermittlungen der Polizei unbemerkt auf das Fensterbrett geklettert sein. Das Fenster stand wegen der Hitze offen, die Eltern schliefen im selben Raum.