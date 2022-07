Fenstersturz in Wien: Mann wollte offenbar flüchten

Werbung

In der Befragung durch Beamte des Landeskriminalamtes gab der 34-Jährige an, in der Wohnung in Favoriten mit seiner ehemaligen Lebensgefährtin um Geld gestritten zu haben. Die 33-Jährige habe zwei Männer verständigt, diese hätten ihm Gewalt angedroht, wenn er das Geld nicht herausgeben würde. Daraufhin kam es zum Unfall.

Die Identität der beiden "Helfer" der Frau ist bisher unbekannt. Gegen sie wird laut Polizei wegen des Verdachts der schweren Nötigung ermittelt.