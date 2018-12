Festnahme nach Kunstdiebstahl im Dorotheum .

Nach dem dreisten Diebstahl eines Renoir-Gemäldes, das am 26. November aus dem Wiener Dorotheum entwendet wurde, ist ein Tatverdächtiger geschnappt worden. Für den gebürtigen Ukrainer klickten vor wenigen Tagen in Amsterdam die Handschellen, bestätigte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wien, Nina Bussek, am Mittwoch der APA vorliegende Informationen.