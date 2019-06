Festnahmen nach Marihuanafund im Gepäck .

Eine 33-jährige Frau ist am Mittwochvormittag am Bahnhof in Wien-Liesing festgenommen worden, weil in ihrem Gepäck elf Kilogramm Marihuana gefunden worden waren. Eine Durchsuchung habe es daraufhin auch in einer Wohnung in Wien-Fünfhaus gegeben, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Dort wurden zwei weitere Verdächtige gefasst und zwei Kilo Marihuana sichergestellt.