Feuerwehr rettete Greifvogel aus misslicher Lage .

Zu einem außergewöhnlichen Einsatz ist die Wiener Berufsfeuerwehr am heutigen Sonntag in Simmering gerufen worden: Ein junger Greifvogel befand sich in einer misslichen Lage, aus der er sich nicht befreien konnte, hieß es in einer Aussendung. Er steckte zwischen einem bodentiefen französischen Fenster und der knapp davorliegenden gläsernen Absturzsicherung. Das Tier wurde erfolgreich gerettet.