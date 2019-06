Fiakerpferde bekommen am Samstag hitzefrei .

Wiens Fiaker bleiben am Samstag zumindest am Nachmittag daheim - da Temperaturen von mehr als 35 Grad Celsius prognostiziert werde. Das teilte Ursula Chytracek, die Sprecherin der Fiaker in der Wirtschaftskammer Wien, am Freitag mit. Personen, die eine Fahrt reserviert haben, wurden infornmiert.