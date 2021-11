Fiakerstute "Ayana" am Stephansplatz zusammengebrochen

Ein Fiakerpferd ist heute, Montag, am Wiener Stephansplatz plötzlich zusammengebrochen. Laut dem Besitzer, "Fiakerbaron" Wolfgang Fasching, erlitt das Pferd einen Kreuzschlag und befand sich am Nachmittag bereits wieder am Weg der Besserung. Für Fasching ist die Stute "Ayana" ein "Coronaopfer", da sie durch die fehlenden Touristen unter Bewegungsmangel leidet.