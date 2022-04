Wien Frau entdeckte Fotos von Missbrauch ihrer Tochter

Der Lebensgefährte soll die Tat auf seinem Computer dokumentiert haben Foto: APA/dpa

E in 25-Jähriger hat gegenüber der Wiener Polizei gestanden, die Tochter seiner Lebensgefährtin missbraucht zu haben. Die Mutter entdeckte am Dienstag mehrere Fotos von der Tat am Computer des Mannes. Die Bilder datieren aus dem Jahr 2018, das Kind war damals fünf Jahre alt. Der Verdächtige wurde festgenommen.