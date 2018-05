Frau in Wien-Favoriten auf offener Straße getötet .

Eine 59-jährige Frau ist am frühen Sonntagnachmittag in der Leebgasse in Wien-Favoriten mit einem Messer auf offener Straße getötet worden. Als dringend tatverdächtig wurde der 67-jährige Lebensgefährte des Opfers festgenommen, teilte die Polizei mit. Die Tatwaffe wurde sichergestellt.