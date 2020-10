Die Tat wurde in den frühen Morgenstunden in der gemeinsamen Wohnung in der Reizenpfenninggasse verübt, berichtete die Polizei. Die Frau rief selbst den Notruf und legte bereits am Telefon ein erstes Geständnis ab. Beamte trafen die Österreicherin bei einer Telefonzelle. Sie wurde in Haft genommen.

An der von ihr angegebenen Adresse befand sich ein 50-Jähriger mit einer rund einen Zentimeter tiefen Stichwunde am Rücken. Der Mann war ansprechbar und wurde vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Frau sagte bei ihrer Einvernahme über das Motiv, ihr Freund gehe ihr auf die Nerven.