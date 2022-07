Wien Fußgängerin von abbiegendem Lkw tödlich verletzt

70-Jährige wollte am Schutzweg Straße queren Foto: APA/THEMENBILD

E ine 70-jährige Fußgängerin ist am Dienstag gegen 16.00 Uhr in Wien-Floridsdorf in einem Kreuzungsbereich von einem Lkw erfasst und tödlich verletzt worden, teilte die Polizei am Mittwoch in einer Aussendung mit. Ersten Erhebungen zufolge soll der 45-jähriger Lenker mit seinem Fahrzeug von der Julius-Ficker-Straße nach rechts in die Seyringer Straße eingebogen sein. Die Frau befand sich gerade auf dem Schutzweg, um die Straße zu queren.