Die beiden Nigerianer im Alter von 27 und 33 Jahren stritten die Taten ab. Sie wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in die Justizanstalt Josefstadt eingeliefert, berichtete die Exekutive am Dienstag.

Der vom Duo angerichtete Gesamtschaden beträgt rund 50.000 Euro, gab die Landespolizeidirektion Niederösterreich bekannt. Für den 27-jährigen Verdächtigen klickten die Handschellen am 4. Februar in Ottakring. Sein 33 Jahre alter Komplize wurde noch am selben Tag von Bediensteten des Stadtpolizeikommandos Schwechat, des Landeskriminalamtes Niederösterreich und der Polizei Wien in einem Shop in Favoriten festgenommen.