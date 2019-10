Seit dem Vorjahr hausen die beiden Tiere in ihrem neuen Aquaterrarium. Eine aktuelle Vermessung der Lebewesen ergab nun, dass die fünf Meter Marke geknackt wurde. Jetzt ist man sich ziemlich sicher, damit die beiden größten Exemplare in einem europäischen Zoo zu besitzen.

Der längere der beiden Publikumsmagneten misst laut einer Aussendung vom Mittwoch sogar 5,4 Meter, bei einem Gewicht von rund 100 Kilogramm - je nach Appetit. Der Mariahilfer Zoo will nun die Öffentlichkeit aktiv einbinden: "Sollte jemandem eine noch längere Anakonda in einem Zoo bekannt sein, bitte ein Email an office@haus-des-meeres.at! Wir werden uns dann mit den Kollegen in Verbindung setzen!", lautete die Aufforderung an Schlangenkundige.