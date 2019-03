75-jähriger Biker stieß gegen Pkw von 78-Jähriger .

Ein 75 Jahre alter Motorradfahrer ist am Mittwochabend in Wien-Hernals auf seinem Fahrzeug vom Auto einer 78-Jährigen erfasst und schwer verletzt worden. Der Mann erlitt Kopfverletzungen, einen Nasenbeinbruch und Prellungen, berichtete die Polizei. Er wurde in ein Spital gebracht und stationär aufgenommen.