Wiener Feuerwehr befreit Frau und Hund aus Autolift

Eine Frau hat am Samstagnachmittag ihr Auto in der Tiefgarage ihres Wohnhauses in Wien-Hernals abstellen wollen. Eine große Liftkabine befördert dort die Fahrzeuge zur jeweiligen Ebene. Diesmal jedoch blieb der Autolift zwischen den Geschoßen stecken. Nach zweieinhalb Stunden befreite die Feuerwehr die Lenkerin und ihren Hund.