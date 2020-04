Hofburg nach Bombendrohung evakuiert und abgesperrt .

Nach einer Bombendrohung gegen die Präsidentschaftskanzlei ist am Mittwochnachmittag die Wiener Hofburg evakuiert worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde das Gelände großräumig abgesperrt. Am Nachmittag war ein Großeinsatz der Einsatzkräfte im Gang. Bundespräsident Alexander Van der Bellen wurde in Sicherheit gebracht.