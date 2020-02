Keine Verletzten bei Brand in Hochhaus in der Seestadt .

Bei einem Großbrand in dem "Sirius-Gebäude" in der Seestadt Aspern am Mittwochabend in Wien-Donaustadt hat es laut Angaben der Wiener Berufsfeuerwehr keine Verletzten gegeben. Um 20.00 Uhr konnte auch "Brand aus" gegeben werden. Die Ursache für das Feuer wurde noch ermittelt. "Es haben die obereren Geschoße und diverse Baumaterialien gebrannt", sagte Sprecher Jürgen Figerl der APA.