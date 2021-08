Klimaaktivisten blockierten Stadtstraßen-Baustelle .

Dutzende Klimaaktivisten haben seit Montagfrüh die beiden Zufahrten zur Baustelle der Wiener Stadtstraße in Hirschstetten in der Donaustadt blockiert. Die Polizei zählte bei der unangekündigten Kundgebung rund 50 Aktivisten, die gegen 6.00 Uhr mit Transparenten angerückt waren, Reden hielten und Lieder sangen. Laut den Organisatoren waren um die 100 Demonstranten an Ort und Stelle. Am späten Vormittag sah es definitiv nicht nach einer bevorstehenden polizeilichen Räumung aus.