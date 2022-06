Kommission wird Boden im Happel-Stadion untersuchen

Werbung

"Es soll geprüft werden, ob angesichts der sich wandelnden Klimabedingungen mit längeren Trockenphasen, wiederkehrenden Starkregen-Ereignissen und sich verändernden Grundwasserströmungen der Boden des Stadions den Anforderungen großer Sportereignisse, wie Fußballspiele, noch gewachsen ist. Sollte die Kommission zu der Erkenntnis kommen, dass die Eignung nicht mehr lückenlos und bei jedem Wetterereignis gegeben ist, dann wird sie auch Vorschläge für bauliche bzw. technische Verbesserungen unterbreiten", erläuterte der Stadtrat.

An der Kommission werden neben dem Wiener Stadtbaudirektor Bernhard Jarolim und Experten der Wiener Sportstätten Betriebsgesellschaft weitere Fachleute der Stadt Wien sowie externe Experten teilnehmen. Die Kommission ist ab sofort tätig und wird bis zum Herbst Vorschläge ausarbeiten, hieß es.

Am Spielfeld im Wiener Prater hatte sich am Montag nach dem Match gegen Dänemark ein rund 20 Zentimeter tiefes Loch gebildet. Das Nations-League-Spiel gegen Fußball-Weltmeister Frankreich findet heute, Freitag, zwar statt, Spekulationen über die Zukunft des Stadions als Austragungsort gibt es aber trotzdem. ÖFB-Geschäftsführer Bernhard Neuhold machte zuletzt deutlich, dass man künftig für Länderspiele verstärkt in die Bundesländer ausweichen könnte.