Kunstdiebstahl im Dorotheum: Verdächtiger in U-Haft .

Einer der drei Tatverdächtigen, die am 26. November im Wiener Dorotheum ein Renoir-Gemälde gestohlen haben sollen, befindet sich seit Ende Dezember in Wien in U-Haft. Das Landesgericht bestätigte am Freitag der APA vorliegende Informationen. Der 59-jährige Ukrainer war Mitte Dezember in Amsterdam festgenommen worden, am 28. Dezember wurde er nach Wien überstellt.