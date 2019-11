Brand in Nordbahnhalle unter Kontrolle .

Zu einem Großbrand mit schließlich Alarmstufe 3 bei der Wiener Berufsfeuerwehr kam es Sonntag am frühen Nachmittag in Wien-Leopoldstadt. Das Feuer in der Nordbahnhalle ging ohne Verletzte ab und war nach rund einer Stunden Löscheinsatz von bis zu etwa hundert Mann unter Kontrolle. Man rechnete mit längeren Nachlöscharbeiten.