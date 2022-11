Letzte Zeugen bei Prozess um getötete 13-jährige Tullnerin am Wort

Werbung

Ihre Anwesenheit wurde von einem Zeugen erwähnt, der bei der Festnahme von zwei Beschuldigten die Polizei unterstützt hatte. Die 22-Jährige, die die Ex-Freundin des Zweitangeklagten ist, gab an, in der Todesnacht nicht in der Wohnung gewesen zu sein. Auch die Polizei ging dem Hinweis nach, konnte aber keine Spuren der jungen Frau sichern. "Ich will mit dem allem nichts zu tun haben", sagte sie dem Schwurgericht (Vorsitz: Anna Marchart).

Die 22-Jährige hatte kurz vor der Tatnacht nur den Erstangeklagten kurz gesehen, aber dann keinen Kontakt zu den Männern mehr gehabt. Aber es sei in der Wohnung im Vorfeld zugegangen "wie in einem Puff", meinte sie in ihrer Aussage bei der Polizei. Auf die Frage eines Verteidigers, was sie damit gemeint hat, sagte sie: "Ja, die Leute die ein- und ausgegangen sind. Sie waren schmutzige, stinkende, verwahrloste Kinder." Sie habe vermutet, dass es dort um Drogenhandel gegangen sei.

Auch die Fingerabdrücke und die DNA eines weiteren jungen Afghanen, der laut dem Zeugen ebenfalls zum Zeitpunkt der Tat in der Wohnung gewesen sein soll, konnte nicht festgestellt werden. Der 23-Jährige reiste jedoch kurz nach dem Tod der 13-Jährigen freiwillig zurück in seine Heimat.

Vom Gericht als Zeugen befragt wurden auch vier Polizisten und eine Dolmetscherin, die bei den Einvernahmen der Angeklagten dabei gewesen waren. Die Beschuldigten behaupteten nämlich teilweise, dass ihre Aussagen falsch protokolliert bzw. falsch übersetzt worden seien.

"So wie es im Protokoll steht, so hat er es angegeben", sagte ein Ermittler des Landeskriminalamtes. "Wir sind erfahren genug." Auch seien die Aussagen am Ende rückübersetzt worden, um allfällige Fehler zu vermeiden. Jeder hätte dazu die Möglichkeit gehabt, aber jeder habe das Protokoll unterschrieben, sagte auch die Dolmetscherin.

Aufhorchen ließen die Aussagen der Polizisten, dass der Zeuge, der behauptet hatte, dass mehr Personen in der Tatwohnung waren, Geld für seine Hilfe bekam. Weil er zur Festnahme des Erst- und Drittangeklagten beigetragen habe, habe er sogenanntes "Zundgeld" in der Höhe von 1.500 Euro erhalten. Er hatte kurzfristig den Status eines Gelegenheitsinformanten erhalten. Er habe dann aber eigenständig agiert, weiter von der Polizei Geld verlangt und seine Geschichte auch der Presse verkauft, was die Ermittlungen erschwert hatte. "Er hat geglaubt, er ist der Hilfssheriff und kann uns neue Erkenntnisse bringen", so ein Kriminalbeamter. Aber es sei allen Hinweisen des Zeugen nachgegangen worden, versicherte der Polizist.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Angeklagten das Mädchen am 26. Juni 2021 in einer Wohnung in Wien-Donaustadt in Missbrauchsabsicht unter Drogen gesetzt und sich dann an der 13-Jährigen vergangen haben. Das Mädchen überlebte den Drogencocktail nicht. Das Obduktionsgutachten ergab, dass die 13-Jährige infolge der Suchtmittelvergiftung und Ersticken eines gewaltsamen Todes starb.

Die Männer afghanischer Abstammung sind zwischen 19 und 24 Jahre alt. Für den Ältesten, der zum Tatzeitpunkt erwachsen war, geht es im Fall eines Schuldspruchs um zehn bis 20 Jahre oder lebenslang. Die beiden anderen müssten bei einer anklagekonformen Verurteilung mit bis zu 20 Jahren rechnen.

Dass es am sechsten Verhandlungstag Urteile geben wird, ist eher ausgeschlossen. Am 2. Dezember ist noch ein weiterer Prozesstag geplant.