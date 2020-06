Drei weitere Covid-Todesfälle in Wiener Pflegeheim .

In jenem nicht-städtischen Wiener Pflegeheim, in dem in den vergangenen Wochen sechs - zum Teil erheblich vorerkrankte - Menschen in Zusammenhang mit einer Covid-Erkrankung verstorben sind, wurden drei weitere Todesfälle verzeichnet. Das teilte ein Sprecher des Betreibers der APA am Mittwoch mit. Allerdings starben die Patienten nicht im Haus, sondern im Spital.