Nach KiGa-Mitarbeiterin auch Kind positiv getestet .

Nachdem in einem Kindergarten in Wien-Liesing bei einer Mitarbeiterin das Coronavirus nachgewiesen wurde, ist nun auch bei einem Kind das Testergebnis positiv ausgefallen. Eine entsprechende Online-Meldung der Gratiszeitung "Heute" wurde am Samstagvormittag vom Betreiber bestätigt. Das Kind weise keinerlei Symptome auf, sagte eine Sprecherin.