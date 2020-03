Das Ehepaar - beide Afghanen waren stark alkoholisiert - war gegen 23.00 Uhr im Innenhof einer Wohnhausanlage in der Neilreichgasse in Streit geraten. Dabei griff der Mann die Frau mit dem Messer an, sie erlitt Verletzungen an der Hand. Der Grund für die Auseinandersetzung war am Mittwoch noch unklar, weder Täter noch Opfer machten gegenüber der Polizei Angaben.