Mann bei Brand in Pensionistenheim estorben .

Bei einem Brand in einem Pensionisten-Wohnhaus in der Rauschergasse in Wien-Leopoldstadt ist in der Nacht auf Samstag ein Mann gestorben. Mehrere Hausbewohner und Hausbewohnerinnen mussten ausgestattet mit Fluchtfiltermasken von den Feuerwehrleuten ins Freie gebracht werden, berichtete die Wiener Berufsfeuerwehr in einer Aussendung. Das Feuer wurde rasch gelöscht.