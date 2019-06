Mann schlug Kindsmutter und floh mit Kinderwagen .

Ein 20-jähriger Österreicher hat die Mutter seines fünf Monate alten Kindes am Sonntagabend in Wien-Favoriten verprügelt. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige mit dem Kinderwagen der Frau, in dem sich die Tochter befand, berichtete die Polizei am Montag. Weil er von einer Zeugin der Tat verfolgt wurde, ließ er Tochter und Kinderwagen bald zurück. Die Frau wurde leicht verletzt.