Millionenpleite eines Kindergartens nach Förderstopp .

Der private Wiener Kindergartenverein "Donya", der nach einem Förderstopp durch die Stadt Ende des vergangenen Jahres insolvent wurde, hat Schulden in Millionenhöhe angehäuft. Im Konkursverfahren meldeten die Gläubiger bisher rund 3,2 Mio. Euro Forderungen an, berichtete der Gläubigerschutzverband Creditreform in einer Aussendung am Montag.