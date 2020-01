Mordalarm in Wien-Floridsdorf - Frau lag tot in Wohnung .

Mordalarm in Wien-Floridsdorf: Am Dienstagabend wurde eine junge Frau tot in ihrer Wohnung in der Arnoldgasse entdeckt. Laut Polizeisprecher Markus Dittrich kam der Vater der 28-Jährigen in den Abendstunden bei seiner Tochter vorbei, weil er schon länger nichts mehr von ihr gehört hatte. In ihrer Wohnung fand er die junge Frau tot und alarmierte die Polizei.