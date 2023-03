Wien Mordprozess nach Vergewaltigung einer 20-Jährigen in Wien

Der Prozess im Wiener Straflandesgericht ist bis zum 23. März anberaumt Foto: APA/THEMENBILD

A m Montag beginnt am Wiener Landesgericht der Mordprozess im Zusammenhang mit dem Tod einer jungen Frau, deren Leiche am 19. Juni 2022 in einer Wohnung in Floridsdorf aufgefunden wurde. Dem 25 Jahre alten Wohnungsbesitzer sowie einem 30 Jahre alten Freund des Mannes wird neben vorsätzlicher Tötung Vergewaltigung vorgeworfen. Den Angeklagten drohen zehn bis 20 Jahre oder lebenslange Haft. Die Verhandlung ist auf zwei Tage anberaumt, die Urteile sind für 23. März geplant.