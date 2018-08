Mordprozess um erstochene Schwester eröffnet .

Unter regem medialen Interesse hat am Mittwoch in einem bis auf den letzten Platz gefüllten Schwurgerichtssaal am Landesgericht Wien der Prozess gegen einen gebürtigen Afghanen begonnen, der am 18. September 2017 in der Puchsbaumgasse in Wien-Favoriten seine jüngere Schwester vorsätzlich mit einem Kampfmesser getötet haben soll. Auf die Frage nach seinem Alter erwiderte der Angeklagte, er sei 19.