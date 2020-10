Mordversuchsprozess: 50 Messerstiche für 16-Jährige .

Am Montag muss sich ein mittlerweile 17-jähriger Bursche vor einem Schwurgericht verantworten, weil er am 27. Februar in Wien-Floridsdorf seine 16 Jahre alte Ex-Freundin im Zug eines Gewaltexzesses mit nicht weniger als 50 Messerstichen lebensgefährlich verletzt haben soll. Die Jugendliche überlebte wie durch ein Wunder. Einer der Stiche - viele waren im Bereich des Gesichtes - ging direkt in den Augapfel, das Mädchen ist auf dem betroffenen Auge seither blind.