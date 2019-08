Der 43-Jährige wurde gegen eine Seitenscheibe des Pkw und anschließend zu Boden geschleudert. Er erlitt Prellungen, Brüche und ein Schädel-Hirn-Trauma, teilte Rettungssprecher Daniel Melcher mit.

Der Pkw fuhr in Fahrtrichtung Stadlauer Straße und wollte nach links in eine Einfahrt einbiegen, berichtete die Polizei. Der 43-Jährige sei auf der Langobardenstraße in gerader Richtung. Der Verletzte wurde von der Wiener Berufsrettung erstversorgt und in den Schockraum eines Spitals gebracht.