Musalek bekam Goldenes Ehrenzeichen der Republik .

Der Psychiater, Universitätsprofessor und langjährige ärztliche Leiter des Anton Proksch Instituts (API), Michael Musalek, hat am Mittwoch in Wien das Goldene Ehrenzeichen der Republik Österreich verliehen bekommen. Die Ehrung fand in Wien im Rahmen einer Festveranstaltung zur Pensionierung des 66-Jährigen beim API statt. "Musalek fügt sich nahtlos in die lange Reihe bedeutender Psychiaterinnen und Psychiater Wiens ein", betonte Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ).