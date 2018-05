Nach Messerattacke auf Ehefrau U-Haft für 67-Jährigen .

Über den 67-Jährigen, der am Sonntag seine Ehefrau in Wien-Favoriten mit dem Messer getötet hat, ist die Untersuchungshaft verhängt worden, teilte Gerichtssprecherin Christina Salzborn am Mittwoch mit. Bei Mordverdacht sieht das Gesetz U-Haft bedingt obligatorisch vor. Der Mann gab die Messerstiche zu, wollte die 59-Jährige jedoch nicht töten.