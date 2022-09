Wien Nachwuchs bei den Königspinguinen im Tiergarten Schönbrunn

Pinguinküken versteckte sich bisher erfolgreich Foto: APA (TIERGARTEN SCHÖNBRUNN)

E s gibt wieder Nachwuchs im Wiener Tiergarten Schönbrunn: Ein Königspinguin-Küken ist geschlüpft. Das geschah bereits Ende Juli, doch das Jungtier hat sich bisher geschickt zwischen den Eltern zu verstecken gewusst. Mittlerweile zeigt es sich in der Öffentlichkeit und die Besucherinnen und Besucher können es im Polarium gut sehen, hieß es in einer Aussendung am Dienstag.