Sei man beim ersten und zweiten Jungtier, beide von unterschiedlichen Weibchen geboren, noch etwas in Sorge gewesen, ob die jungen Mütter mit dieser Herausforderung zurechtkommen, zeige sich bei Baby Nummer drei bereits ihre ganze Routine, hieß es. Schon am nächsten Tag mischte sich die frisch gebackene Mama mit ihrem Sprössling unter ihre Artgenossen und zeigte sich auch in unmittelbarer Nähe der Besucher.

Mittlerweile ist der kleine Bengel fixer Bestandteil der nun achtköpfigen Affenfamilie und wird auch von seinen älteren Geschwistern "Elvira" und "Rufus" gern mal auf deren Rücken auf Entdeckungsreise mitgenommen. Das sieht dann manchmal etwas seltsam aus, immerhin sind sie zum Teil nicht viel größer als ihr jüngeres Geschwisterchen. Dann kann es schon mal passieren, dass sogar der Eindruck entsteht, einer der jungen Affen hätte zwei Köpfe.