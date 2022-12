Wien Nachwuchs beim Bürstenschwanz-Känguru im Haus des Meeres

Jungtier am Nikolaustag im Beutel der Tiermama entdeckt Foto: APA/HAUS DES MEERES

F ür einen überraschenden Nachwuchs hat ein Weibchen der Bürstenschwanz-Kängurus im Haus des Meeres gesorgt. Mitarbeiter entdeckten das Jungtier am Nikolaustag im Beutel der Mutter. Das Tierbaby muss schon mindestens drei Monate alt sein, das Weibchen hat die Geburt geschickt verborgen. Jetzt zwei Wochen später geht das Känguru bereits auf Erkundungstour, wie das Haus des Meeres in einer Aussendung am Donnerstag erzählte.